Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, iktidarın dindar gençlik hedefinin dinden uzaklaşan bir gençlik doğurduğunu belirterek, “Aslında amaç dindar gençlik değil, dinin oltası ile AKP’ye oy toplamaktı. İktidarın dindarlıktan kastı hiç bir zaman ahlaki bir hayat ve toplum olmadı” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özdağ, sokak mikrofon tutulan gençlerin bazılarının asla dinden imandan bahsedenlere oy vermeyeceklerini söylediğini dikkat çekerek, “Dini siyasallaştırmanın en somut sonucu budur; dinden uzaklaşma, dini söylemlere şüphe ile bakma. İktidarın dindar gençlik hedefi -ki böyle bir hedefi olduğunu sanmıyorum- dinden uzaklaşan bir gençlik doğurdu. Aslında amaç dindar gençlik değil, dinin oltası ile AKP’ye oy toplamaktı. İktidarın dindarlıktan kastı hiç bir zaman ahlaki bir hayat ve toplum olmadı. Öyle olduğu için de ahlaklı bir toplum oluşturulamadı. Siyaset dinle özdeşleştirildiği zaman bunun tabii sonucu olarak siyasetin yanlışları dine fatura edilir. Oysa faturanın o siyasete ve siyasetçilere kesilmesi gerekir” değerlendirmesinde bulunuldu. Ankara - Fatih Karagöz

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