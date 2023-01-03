Siyasi iklim zehirleniyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sokağı karıştırmak isteyenler var Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uysal, “Siyasal iklimin zehirlenmeye çalışıldığı böyle bir dönemde menfur bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları E. Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’e Allah’tan rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı. Ankara - Ahmet Terzi

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