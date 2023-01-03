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3 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Siyasi iklim zehirleniyor

03 Ocak 2023, Salı 00:54
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sokağı karıştırmak isteyenler var

 

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uysal, “Siyasal iklimin zehirlenmeye çalışıldığı böyle bir dönemde menfur bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları E. Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’e Allah’tan rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara - Ahmet Terzi

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