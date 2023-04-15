Size kim inanır

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim beyannamesinde mülakatı kaldıracaklarını ilan ettiğini hatırlatarak, “Günaydın Sayın Erdoğan. 21 yıldır haksız mülakatlarla eşini, dostunu, bütün teşkilatlarını kamuya yerleştiren AKP, mülakata karşı şimdi oluşan antipatiden sonra mülakatı kaldıracağınızı söylüyorsunuz size inanmak ne mümkün” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz Samimiyseniz seçimi beklemeyin

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