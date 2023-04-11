Size oy verirse iyi, başkasına verirse kötü, öyle mi?

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP listelerinden milletvekili adayı oldu.

Memleketi Erzincan’da birinci sıradan aday gösterilen Sarıgül saha çalışmalarının startını da verdi. Gazete Duvar’dan Serkan Alan’a konuşan Sarıgül HDP’nin resmi olarak Millet İttifakı’nda yer almadığını, aday çıkarmama tercihinin de partinin kararı olduğunu ifade ederek, “Bu tartışmalar HDP’ye oy versin vermesin Kürt kardeşlerimizi rahatsız ediyor. 6-7 milyon oy almış bir siyasi parti olan HDP’yi siyasi sistemden dışlamaya çalışmak doğru bir davranış değildir. HDP üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu’na yüklenenlere soruyorum; Kürt kökenli seçmen, size oy verirse sorun olmuyor da başka partiye, başka adaya oy verirse mi sorun oluyor? Kimse iki yüzlü siyaset yapmasın” dedi. Haber Merkezi

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