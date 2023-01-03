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3 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Sokağı karıştırmak isteyenler var

03 Ocak 2023, Salı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ‘sokakları karıştırmak isteyenlerin’ olduğuna dikkat çekti.

Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile önceki gün Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ateş’in ölümüne ilişkin AKP ve MHP’den herhangi bir açıklama gelmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘sokakları karıştırmak isteyenlerin’ olduğuna dikkat çekerek, “Devlet, bu cinayeti tümüyle aydınlatmalıdır” dedi.

Toplumsal barış ve uzlaşı yılı olsun

Diken’in haberine göre, benzer bir uyarı da Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’ndan geldi. Davutoğlu’nun Twitter hesabından konuya dair paylaşımları şöyle: “Ankara’nın göbeğinde, siyasetçi Sinan Ateş katledildi. 48 saat geçti, Cumhurbaşkanı, Bahçeli, İçişleri ve Adalet Bakanlarından ses yok. Birileri ülkenin sokaklarında siyasi saldırı girişimlerine mi hazırlanıyor? Ya da birileri seçime gergin atmosferde gidilmesini mi arzuluyor? Gerilimlerin acı bedellerini ödemiş sağcı, solcu, ülkücü, devrimci, laik, muhafazakar, Türk, Kürt, Sünni, Alevi bütün duyarlı kesimlere ve aydınlara sesleniyorum. Bu kirli oyunlara karşı omuz omuza verelim ve Cumhuriyetimizin 100. yılını toplumsal barış ve uzlaşı yılı yapalım.”

Haber Merkezi

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