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30 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Son 5 ayda zam üstüne zam

30 Temmuz 2023, Pazar 20:06
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gübre fiyatlarına son 5 ay içinde farklı çeşitlere en az yüzde 50 ila yüzde 90 arasında zam geldiğini belirterek, “Bu şartlarda üretici tarlasına nasıl gübre atacak? Nasıl verim artışı sağlayacak? İlacı, mazotu, tohumu, tarla kirası ile üretim maliyetlerini de zıplatacak. Eyvah ki eyvah. Girdi maliyetleri artması ile raftaki, tezgahtaki ürün fiyatları da artıracak” dedi.

Gürer, “Bilindiği gibi geçtiğimiz yıllarda da gübre fiyatları aşırı derece de artmıştı. Bakan‘a sordum önceki Bakan yazılı yanıtında bir yılda %342  gübre zam geldiğini söylemişti, bu durumu fırsat bilen sahteciler hemen harekete geçerek piyasaya sahte gübre sürmüş ve çok sayıda üreticinin mağduriyet yaşamasına neden olmuştu. Benzer bir durumun bu yılda yaşanma ihtimali yüksek olduğundan hem yetkililer hem de üreticiler dikkatli olmalı” önerisinde bulundu.

Ankara - Mehmet Kara

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