Sorumluluğumuzun farkındayız

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, 24 Nisan’da ev sahipliği yapacağı 6 muhalefet liderinin buluşması öncesinde liderlere ziyaretlerine devam ediyor.

Öncelikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret eden Uysal, dün de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Uysal, “Cumhurbaşkanı adayı tarifinin, diğer partiler arasında rahatsızlık yarattığı” yönündeki sorulara, “Toplumumuzun ve milletimizin yüklediği sorumluluk ve beklenti her şeyin önünde. Hepimiz de bunun bilincindeyiz. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Bundan ötesi lafügüzaftır” karşılığını verdi.

Hiç öyle şey olur mu?

Öte yandan Uysal’ın Babacan ile görüşmesi DEVA Partisi Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleşti. Görüşme 50 dakika sürerken, Uysal, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rutin bir görüşme olduğunu belirterek Babacan’a teşekkür etti. Bir gazetecinin “Altılı masa dağılıyor yorumları yapılıyor, nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna Uysal, “Hiç öyle şey olur mu?” cevabını verdi. Uysal’ın Çarşamba günü (bugün) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etmesi bekleniyor.

Ankara - Fatih Karagöz