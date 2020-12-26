Sorunlar demokratik yollarla aşılır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Karamsar değilim. Bütün sorunlarımızı demokratik yollarla aşabileceğimizi biliyorum” dedi.

Partisinin Genel Merkezi’nde gazetelerin Ankara temsilcileri bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020 yılının muhasebesini yaptı. 2020’nin zor bir yıl olduğunu belirterek, “Karamsar değilim. Bütün sorunlarımızı demokratik yollarla aşabileceğimizi biliyorum. Siyasî ve ekonomik çözümsüz bir sürecin olmadığını düşünüyorum. Çözümsüz hiçbir sorun yoktur. Yeter ki liyakat olsun” dedi. Toplantıda gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Kılıçdaroğlu, erken seçim istemelerinin sebebini “milletimizin ağırlaşan faturayı daha fazla ödememesi gerektiği” için olduğunu söyledi.

AİHM kararına uymak zorundalar

AHİM Selahattin Demirtaş’le ilgili aldığı kararın hatırlatılması üzerine, AHİM kararlarını uyulmasının anayasa değeri olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu,”Türkiye bu kararlara uyması gerekir. Uymuyorum derse kendisini Avrupa’dan tecrit etmiş olur. ‘Bizde demokrasi var’ algısı tümüyle sıfıra indirilmiş olur. Ben karara uyacaklarını düşünüyorum. Topluma “ne yapalım karara oymak zorundayız” diyecekler. Anayasaya yazdıysanız, sözleşmenin altına imza attıysa ‘Şeriatın kestiği parmak acımaz’ kaidesince mutlaka uygulayacaksınız” şeklinde konuştu.

Fatura vatandaşa çıktı

Son 1,5 ayda Maliye Bakanı’nın istifası ve Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasıyla birlikte ekonomik politikalarının değiştiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan ekonomi politikalarını uygulayanın kendisi olduğunu söylüyor. Ama şimdi tersini yapıyor. Bu durumda kimin istifa etmesi gerekirdi? Fatura vatandaşa çıktı. 128 milyar dolar kime verildi, şimdi bu parayı kim ödeyecek? Fatura sokaktaki vatandaşa çıktı” dedi.

Parlamenter sisteme dönmemiz gerek

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için millet ittifakını oluşturan partilerin çalışma yaptığını, bu çalışmaların birlikte değerlendirildikten sonra bir ortak çalışmanın ortaya çıkacağını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir an önce güçlü bir parlamenter sistemle geçmemiz gerekiyor. Millet ittifakını oluşturan partiler arasında sorun çıkmaz. 1-1,5 yıllık bir sürede parlamenter sistemin oluşturulması lâzım. Bir takvim belirleyip kamuoyunun önüne çıkmamız lâzım. Bu aşamada cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmasını doğru bulmuyorum. Millet ittifakını oluşturan partiler bir araya gelip bir aday mı yoksa her parti tek başına aday mı çıkarır bunu oturup konuşacağız” dedi.

Ezan aslına uygun okunmalı

İBB’de Türkçe ezan okunması konusunun hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, “Ezan şimdi okunduğu gibi okunması lâzım. Çünkü ezan evrenseldir. Her yerde aynı şekilde okunur. Bunun tartışması yapılamaz. Ezanın namaza çağrı olduğunu çocuklar bile bilir. Bu tartışma tamamen gündemi değiştirmek için yapılıyor” dedi.

Cumhur İttifakı her an dağılabilir

Cumhur ittifakını “yapay bir ittifak” olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, hukuk reformunun ortaya atılmasından sonra Bahçeli’nin açıklamalarına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan hukuk reformu, AB diyor sonra Bahçeli bir ayar çekiyor, eski çizgisine dönüyor. Erdoğan iktidarın sürekliliğini sağlaması için Bahçeli’ye tabiî görünüyor, ne diyorsa onu yapıyor. Bu ittifakın kalıcı olacağını inanmıyorum, dağılabilir. Bahçeli ne derse o yapılırsa ancak devam eder. Allah kimseyi bu duruma düşünmesin” değerlendirmesinde bulundu.

MEHMET KARA - ANKARA

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