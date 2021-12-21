Sorunun temeli güven

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Sandığı getirmeleri için her çabayı göstereceğiz. Bu milletin ezilmesine tahammül edemiyoruz. Yağmur gibi zamlara tahammül edemiyoruz. Alın teri dökenin önünü görememesine tahammül edemiyoruz. Bunu anlattığım zaman ‘siz ne yapacaksınız’ sorusu geliyor. Milletin takdiri, Allah’ın izni ile iktidar olduğumuzda, ilk yapacağımız iş; 13. Cumhurbaşkanımız Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı olacak inşallah” diye konuştu. Bırakın yarını, 1 saat sonra ne olacağı kimsenin bilmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Böylesine istikrarsız bir ortamda herkes durmuş vaziyette. Ciddi bir sorun var. Bu sorunun çözülmesi lazım. Sorunun temeli; güvendir. Eğer bir ülkenin vatandaşları kendisini yöneten siyasi otoriteye güven duymuyorsa artık o kişiler o ülkeyi sağlıklı yönetemezler” dedi.

Ankara – Ahmet Terzi