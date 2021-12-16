Sovyetler’i solladınız

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, TBMM Genel Kurulu’nda, 2022 yılı bütçe kanun görüşmelerinde söz aldı.

Erozan, “Türkiye’deki istatistiklerin ne kadar güvensiz, güvenilemez olduğunu mutlaka herkes biliyor. Siz maalesef iktidarınızla bu ülkeyi sadece istatistik konusunda değil, demokrasi konusunda da hak konusunda da hukuk konusunda da özgürlükler konusunda da basın özgürlüğü konusunda da Sovyetler Birliği’ni solladınız. Sovyetler Birliği dağıldı, geriye kim kaldı? Rus. Onunla da yarışmaya başladınız ve fotofinişle onu da solladınız” şeklinde konuştu.

Ankara - Anka