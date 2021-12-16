Sovyetler’i solladınız

16 Aralık 2021, Perşembe 17:30
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, TBMM Genel Kurulu’nda, 2022 yılı bütçe kanun görüşmelerinde söz aldı.
Erozan, “Türkiye’deki istatistiklerin ne kadar güvensiz, güvenilemez olduğunu mutlaka herkes biliyor. Siz maalesef iktidarınızla bu ülkeyi sadece istatistik konusunda değil, demokrasi konusunda da hak konusunda da hukuk konusunda da özgürlükler konusunda da basın özgürlüğü konusunda da Sovyetler Birliği’ni solladınız. Sovyetler Birliği dağıldı, geriye kim kaldı? Rus. Onunla da yarışmaya başladınız ve fotofinişle onu da solladınız” şeklinde konuştu.
Ankara - Anka
Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.