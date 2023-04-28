Soylu: 14 Mayıs siyasi darbe girişimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nı ziyareti sırasında konuşma yaptı.

Soylu, “14 Mayıs 2023, Batı’nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs’ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika’nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye’yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler” dedi. Haber Merkezi

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