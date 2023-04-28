“YETER, SÖZ MİLLETİNDİR” DİYE ÇIKTIĞIMIZ YOLUN BU KRİTİK EŞİĞİNDE “SÖZ YİNE MİLLETİN” DİYORUZ.

İşleyen bir demokrasi

DP Genel Başkanı Uysal, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ve SP Genel Başkanı Karamollaoğlu ile birlikte katıldığı Afyon mitinginde konuştu: “Milletimizin millî güvenlik şemsiyesi olarak, işleyen bir demokrasiyi ve hukuk düzenini ve fırsatlar ülkesi bir Türkiye’yi hep birlikte Allah’ın izniyle yeniden ortaya çıkaracağız.”

Allah’ın izniyle

“ ‘Yeter, söz milletindir’ diye başlattığımız çok partili hayatın bu kritik eşiğinde, ‘Söz yeniden milletin’ diyeceğiz. Millet İttifakı olarak ortak cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde Allah’ın izniyle başaracağımıza inanıyorum. Milletimizin buna yürekten destek vereceğini bu meydanda bir kez daha gördüm.”

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Söz yeniden Milletin olacak

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, ‘Söz yeniden milletin’ demek için, Millet İttifakı olarak ortak cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde Allah’ın izniyle başaracağımıza inanıyorum” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Afyonkarahisar’daki Millet Buluşması’nda vatandaşlara seslendi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türk tarihinin, demokrasisinin belki de en zor sınavını verilecek 14 Mayıs 2023 seçimlerine doğru ilerlendiğini belirterek, “Yeniden bu büyük milleti, yeni bir asra taşıyoruz. Yeni bir çağa taşırken bu vatan toprağını, her bir insanımızın doğduğu topraklarda geleceğini gönül rahatlığı içerisinde arayabileceği bir Türkiye’yi var etmek istiyoruz. Mücadelemiz bunun içindir. Biz, kendi evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak değil, 85 milyonun geleceğini teminat altına almak istiyoruz” dedi.

Yeniden işleyen bir demokrasiyi getireceğiz

“Onlar istediği kadar ‘Eski Türkiye’ desin, ‘yeni Türkiye’ desin. Bizim için eski Türkiye yok-yeni Türkiye yok, varsa yoksa Türkiye Cumhuriyeti var” diyerek konuşmasıı sürdüren Uysal, “Az bir zaman kaldı. Bütün tahriklere, tacizlere rağmen, kendilerinin yaptıkları hiç yokmuş gibi bu ülkeyi bölüp parçalamak isteyenlere, ötekileştirmek isteyenlere karşı, yeniden milletimizi demokrasi ortak paydasında, hukuk ortak paydasında ve laiklik ortak paydasında birleştirecek, Türk milletinin milli güvenlik şemsiyesi olarak yeniden işleyen bir demokrasiyi, yeniden işleyen bir hukuk düzenini, yeniden fırsatlar ülkesi Türkiye’yi Allah’ın izniyle hep beraber ortaya çıkaracağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Güzel günler yakın

Uysal konuşmasını şöyle tamamladı: “ 14 Mayıs 2023’te, ‘Yeter, söz milletindir’ diye başlattığımız çok partili hayatın bu kritik eşiğinde, ‘Söz yeniden milletin’ demek için, Millet İttifakı olarak ortak cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde Allah’ın izniyle başaracağımıza inanıyorum. Milletimizin de buna yürekten destek vereceğini bu meydanda bir kez daha gördüm. Bundan da mutluluğumu ifade ediyorum. Güzel günler yakındır diyorum. Bahar müjdecisi bu günleri atlattığımızda, bahara eriştiğimizde daha geniş geniş konuşacağımızı söylüyorum.”

RECEP GÖREN - ANKARA