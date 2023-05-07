Sözüm söz, bahar ve huzur gelecek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçildiğinde Türkiye’yi akılla bilgiyle birikimle ahlakla ve erdemle yöneteceklerini belirterek, “Kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim” dedi.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın İstanbul mitinginde; “Az önce genel başkanlarımızı dinlediniz. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı dinlediniz. Ortak akılla yola çıktık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bir kişiye teslim etmeyeceğiz, bir kişinin iki dudağı arasından çıkan sözü hiç kimse kabul etmeyecek” dedi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Devletin dini adalettir. Adaleti her yerde, ortamda savunmak zorundayız. Sadi şöyle söyler; ‘Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez.’ Hepimiz adalete susadık, hepimiz adaleti istiyoruz. En büyük gücümüz sizsiniz ve kendinize güvenin. Kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem. Bakınız onlar hiç diyor mu biz kul hakkı yemeyeceğiz diye. Demiyorlar, söyleyemiyorlar. Ben onların neler yediğini biliyorum. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Beni istemeyen ikinci bir grup daha var. Uyuşturucu baronları… Söz veriyorum uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. Bu ülkeyi aydınlığa çıkaracağız. Beraber, birlikte bunu sağlayacağız.”

İstanbul - anka