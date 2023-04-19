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19 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

‘Sözümüz var’

19 Nisan 2023, Çarşamba
Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Damar, “Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950’den 2000’li yıllara kadar çeşitli isimlerde Türk Siyasetinde ilkleri başarmış ve siyasete yön vererek Türkiye’nin her karış toprağında ayak basmadık yer bırakmamıştır. 6 Mayıs 2012’de görevi devralan Gültekin UYSAL, etrafındaki arkadaşları ve yöneticiler, kendi özverili çalışmalarıyla partimizi 14 Mayıs 2023 seçimlerine taşıdılar. Demokrat Parti Millet İttifakına katılıp halkın, ülkenin yeniden demokrasi, hukuk, adalet, barış ve birlikteliği için dimdik ayakda durmuş adeta Millet İttifakının kalesi olmuştur. Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı adaylığında Sayın Kılıçtaroğlu’nun adını zikreden ilk lider olmuştur. Niçin olmuştur: ülkenin içinde bulunduğu ekonomik bunalım, adaletin yok olması, ötekileştirmenin hat safhaya ulaşması durumundan kurtulması için her aşamada ittifakın arkasında dimdik durmuştur. Çünkü Demokrat Parti sorumluluktan kaçmaz yıllardır olduğu gibi... Menderes’i örnek almıştır. Bizim milletimize SÖZÜMÜZ VAR, Millet ittifakı mecliste  Demokrat Parti ile birlikte çoğunluğu alacaktır. SÖZÜMÜZ VAR, bu ülke adalet, demokrasinin kol gezdiği bir TÜRKİYE OLACAKTIR” dedi.

Çorum - Yeni Asya

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