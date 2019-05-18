SP’den ‘23 Haziran’ açıklaması

Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde adayı Necdet Gökçınar’ı çekmeme kararı alan Saadet Partisi, yaşanan tartışmalar üzerine yazılı açıklama yaptı.

SP'den İstanbul kararı

Son zamanlarda bazı şahsi açıklama ve fikir beyanlarının bazı basın yayın organları ve kişiler tarafından “fütursuzca” çarpıtıldığına ve partinin zan altında bırakıldığına şahit olunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Partimizin seçimlere girmesi; sadece ülkemizin menfaatlerini gözetip kollamak, huzuru ve refahı hakim kılmak içindir. Hiçbir çıkar grubunun yanında yer almadığımız gibi kimseye karşı kin ve nefret duygusu da taşımamaktayız. Saadet Partisi ülkemiz siyasetinde özgül ağırlığı yüksek olan bir partidir. Siyasî anlayışının temelinde en önemli ölçü olarak hakkı ve hakikati üstün tutmak yatmaktadır. Ülke meselelerinin tespit ve çözümü konusunda inandığı doğruları yetkili organlarımız vasıtası ile milletimizle paylaşmaktadır”