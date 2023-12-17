SP grubu devam

CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap, SP’ye katıldı. SP Milletvekili Hasan Bitmez’in vefatının ardından Saadet-Gelecek ittifakı’nın Meclis’teki grubu düşmüştü.

Kasap’ın katılımıyla birlikte ittifak Meclis’te grup oluşturma kriterini yeniden kazandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu’nda; Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in yaşamını yitirmesinin ardından Saadet Partisi TBMM Grubu’nun İçtüzüğün grup olma şartını kaybetmesi üzerine CHP Grubu’nun aldığı kararı açıkladı. Günaydın, “TBMM’de muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması, halkın yaşadığı gerçeklerin tüm açıklığıyla ve etkinlikle TBMM kürsüsünden ifade edilmesine olanak tanınması ve bu çerçevede bütçe görüşmeleri süresi ile kısıtlı olmak kaydıyla Kütahya Milletvekilimiz Sayın Doktor Ali Fazıl Kasap, CHP’den istifa ederek bu amaçla Saadet Partisi Grubu’na geçmiş bulunuyor. CHP olarak muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması amacıyla bu tavrımızı almış bulunuyoruz” dedi. Haber Merkezi

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