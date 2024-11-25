SP’ye yeni başkan

Saadet Partisi’nin 9. Olağan Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa Mahmut Arıkan seçildi.

Sekiz yıldır parti liderliğini yapan Temel Karamollaoğlu, “sağlık sorunları” gerekçesiyle yeniden genel başkan adayı olmama kararı almıştı. Kongrede genel başkanlık için, Teşkilat Başkanı ve Kayseri Milletvekili olan Mahmut Arıkan ile parti sözcüsü İstanbul Milletvekili Birol Aydın yarıştı. Mahmut Arıkan, 823 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi. Daha önce 30 Haziran için planlanan kongre, “ortak aday” üzerinde anlaşılamaması nedeniyle iptal edilmişti.

Genel Başkan seçilen Arıkan, “Bu ülke hiçbir zaman bu kadar İsrailci olmamıştı... Bu da bu iktidarın boynundaki en büyük utanç madalyasıdır” dedi.

Haber Merkezi