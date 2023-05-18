Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin “28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu” notuyla video yayınladı.

Davutoğlu videoda “Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı tercihlerinin çok ötesinde bir meseleyle karşı karşıyayız. Bu bir seçim değil, net ve açık söylüyorum. Bu bir referandumdur. Eğer var olan iktidarı onaylarsanız, bütün bu yanlışların, hastalıkların devam etmesini kabul ediyorsun demektir. Eğer yeni bir şans, yeni bir başlangıç imkanı sunmak istiyorsanız işte o zaman statükoya karşı değişimi savunacaksınız. Statüko mu değişim mi? Çürüme mi yeni bir başlangıç mı” dedi. Davutoğlu şunları söyledi: “Ya bismillah diyerek yeni bir başlangıca, yeni bir hale bürüneceğiz ya da Allah muhafaza al bayrağımızı, vatanımızı, devletimizi, milletin birliğini tehdit eden kurumsal çürümeyi güç yozlaştırmasıyla pekiştiren otoriter yolsuzluk düzeninin çöküşüyle karşı karşıya kalacağız. Seçim sizin ve hepimizin.”

Ankara - Yasin Aydın