Su boşa akıyor

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı; “Bir yanda kuraklıkla mücadele, diğer yanda 150 milyon metreküp suyu boşa akıtıyoruz” diyerek Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

Subaşı, Elmalı Ovasında DSİ’nin kurutma faaliyetlerinin sonlandırılması, kuraklıkla mücadele ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi” amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan araştırma önerisinin AKP ve MHP’nin oyları ile reddedilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Subaşı: “Sularımızın ne kadar değerli olduğunu ve damlasını zayi edemeyeceğimizden bahisle Tarım Orman Bakanlığınca Beştepe’de gösterişli toplantılar yapılırken benim memleketim Elmalı’da her yıl 150 milyon M3 su Tarım Orman Bakanlığına bağlı DSİ eliyle düdenlere deşarj edilerek yok edilir ve çiftçimiz kuraklıktan can çekişir.” dedi.

Okunma Sayısı: 202

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.