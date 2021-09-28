"Suç öğrencide, öyle mi?"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurtlardaki kapasitenin yetersizliği ve yüksek kiralar sebebiyle barınma sorunu yaşayan ve bu duruma dikkat çekmek için çeşitli eylemler düzenleyen öğrencilere ‘sözde öğrenci’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösterdi.

Meral Akşener, sosyal medya hesabından Erdoğan’ın açıklamalarına ait görüntüleri paylaşarak, ‘’Sayın Erdoğan ile Haftanın Teröristi programına hoş geldiniz… Kendi öğrencine bakamayacaksın, yurt imkânı sağlayamayacaksın, sosyal devlet olamayacaksın; ama suçlu öğrenci olacak öyle mi?’’ diye yazdı.

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