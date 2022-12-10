Suçu başkasının üzerine atamazlar

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP iktidarını eleştirerek “Sureti haktan görünüp suçu başkasının üzerine atarak sorumluluğu üzerlerinden atamazlar” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalarda bulundu. “Sayın Erdoğan sadece kendine oy verenlerin değil 85 milyonun Cumhurbaşkanı olabilseydi Türkiye böyle olmazdı” diyen Uysal şunları söyledi: “Türkiye’de bunca hukuksuzluk varken kendimizle ilgili yıllardır devam eden büyük bir hukuksuzluğu ifade etmekten de hicap duyuyoruz. İktidarın zihni sinir projeleri; soğan tüccarını kovala, tanzim maketler aç, en son esnaf birliklerinin tüm itirazlarına rağmen üç harfli marketler neredeyse tüm sahayı ele geçirirken susup, seçim döneminde indirim kartlarını dağıtıp şimdi enflasyona onları sorumlu göster! Sureti haktan görünüp suçu başkasının üzerine atarak sorumluluğu üzerlerinden atamazlar. Kamu kaynaklarıyla siyasetlerini nasıl finanse ettiklerini biliyoruz!”

Bir dönemin sonuna geliyoruz

Uysal şunları söyledi: “AKP’lilere şunu sormak lazım; Sayın Erdoğan’ın kullandığı yetkileri bir başkasının kullanmasına razılar mı? Ne Erdoğan ne AKP’liler bu kadar kontrolsüz bir yetkiyi başkasının kullanmasına razı olur.” “Altılı Masa olarak üzerimizdeki mesuliyet adeta Cumhuriyeti yeniden kuruyormuşcasına, kurumlarıyla, kurallarıyla yeniden tarif edecek bir kurucu aklı ortaya çıkarmaktır” diyen Uysal, “Türkiye, önümüzdeki süreci ıskalarsa daha büyük meydan okumalara karşılaşabilir! Bir dönemin sonuna geliyoruz! Erdoğan’ın, kimi kesimlere iktidarı kaybettiğinde onlara tanıdığı imkanların elden gideceğine dair aba altından sopa gösteriyor! Seçim güvenliği ile ilgili tüm vatandaşlarımızın büyük bir endişesi var” dedi. Uysal, “Biz bir siyasi parti ile rekabet etmiyoruz! İstanbul seçimlerinde gördük; 6 Mayıs 2019’da seçimlerin yenilenmesi kararı Türk demokrasisi için en büyük kırılmadır. Erdoğan vatandaşa kızar hale geldi. Adeta ‘beni yüzde elliye alıştırdınız, şimdi niye vermiyorsunuz?’ diye kızıyor” ifadelerini kullandı.

Yolsuzluklar da milli güvenliğe tehdit

Tek hedeflerinin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak olmadığını bununla beraber parlamentoda nitelikli eşikleri geçmek olduğunu da söyleyen Uysal, “ Ben yirmi yılı Türkiye’nin, Cumhuriyetin fetret dönemi olarak değerlendiriyorum. Kamu kaynaklarının münferiden değil nasıl organize biçimde yağmalandığını gördük! Elbette büyük bir toplumsal talebe de istinaden devri-i sabık meydana getireceğiz. Adli denetim yapamadığımız için, idari denetim yapamadığımız için, siyasi denetim yapamadığımız için, basınla alakalı denetim yapamadığımız için bu haldeyiz. Türkiye, yolsuzluk endeksinde 2013’e göre 43 sıra gerilemiş! Yolsuzlukların bu derece sistematik hale geldiği bir dönem yaşanmadı! Bugün Milli güvenliğimizi tehdit eden sadece terör örgütleri değil, yolsuzluklardır” dedi.

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Uysal, Erdoğan’ı reddetti

Altılı Masa’daki liderlerinden Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel seçimlerden önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine teklif getirdiğini ve Beştepe’de görüştüklerini ilk kez açıkladı. Uysal, Erdoğan’a hemen ret cevabı verdiğini söyledi. Stüdyodaki gazeteciler, bunun yerel seçim öncesine denk geldiğini belirtti.

ANKARA - FATİH KARAGÖZ