9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 98. doğum günü dolayısıyla memleketi Isparta’da mezarı başında anıldı.
Atabey ilçesine bağlı İslamköy’de Çalca Tepe’deki anıt mezarında düzenlenen anma töreninde Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, törende yaptığı konuşmada, Demirel’in hayatından çıkarılacak önemli dersler bulunduğunu söyledi.
Akın, “9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’den öğreneceğimiz çok şey var. O büyük ve önemli bir devlet adamıydı.” dedi.
Eski bakanlardan Hamdi Üçpınarlar, bugün yürünen asfaltta, yakılan ışıkta, okullarda Demirel’in imzası bulunduğunu belirtti.
AA