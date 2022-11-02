9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 98. doğum günü dolayısıyla memleketi Isparta’da mezarı başında anıldı.

Atabey ilçesine bağlı İslamköy’de Çalca Tepe’deki anıt mezarında düzenlenen anma töreninde Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, törende yaptığı konuşmada, Demirel’in hayatından çıkarılacak önemli dersler bulunduğunu söyledi. Akın, “9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’den öğreneceğimiz çok şey var. O büyük ve önemli bir devlet adamıydı.” dedi. Eski bakanlardan Hamdi Üçpınarlar, bugün yürünen asfaltta, yakılan ışıkta, okullarda Demirel’in imzası bulunduğunu belirtti. AA

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