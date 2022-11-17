Suriye yönetimiyle görüşeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Milletin Sesi” sloganıyla farklı kentlere düzenlediği ziyaretler devam ediyor. Antep’e gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu Kilis’te iş insanları, esnaf, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir dizi program gerçekleştirecek.

CHP lideri Kılıçdaroğlu Kilis programı kapsamında ilk ziyaretini Kilis Ticaret Odası’na gerçekleştirdi ve iş insanlarıyla birlikte açıklama yaptı. Suriyeli sığınmacılara ilişkin Millet İttifakı olarak iktidar olduklarında iki yıl içinde atacakları adımları anlatan CHP lideri şunları söyledi: “Türkiye genelinde resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin sığınmacı var. Ama bu rakamın 4,5 milyon civarı olduğunu biliyoruz. Allah nasip eder Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden biri, Suriye’nin meşru yönetimi ile görüşmektir. Karşılıklı büyükelçilikleri açmaktır. Çünkü bir sorunu çözecekseniz, sorunu muhatabı olan kişi ile konuşmanız lazım. Kavga ederek çözemezsiniz. Karşılıklı büyükelçilikleri açacağız ama bu hemen sorunun çözüldüğü anlamına gelmez. Buradan tekrar Suriye’ye gidecek olan sığınmacıların evlerini, okullarını, kreşlerini yapmanız lazım. Bunları AB fonlarıyla bizim müteahhitlerimiz yapacak.” Kilis - anka

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