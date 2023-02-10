Sustuk ama halen işinizi yapmıyorsunuz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli büyük depremler ve sonrasındaki koordinasyon ve arama kurtarma çalışmaları ile ilgili konuştu.

“Acılıyız, hüzünlüyüz ve artık aynı zamanda kızgınız da! İlk saatlerden beri biz, siz işinizi yapın diye sustuk; siz ise ne susuyor ne de işinizi gereği gibi yapıyorsunuz! Unutmayalım ki; hâlâ enkaz altında olan on binlerce insanımız var. Hâlâ en temel ihtiyaç maddelerine ulaşımda dahi büyük aksaklıklar var. Hâlâ atılması gereken en basit adımların atılmasında dahi büyük gecikmeler yaşanıyor maalesef!” tepkisini paylaştı.

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