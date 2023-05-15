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16 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Tabanımızla görüşüp karar vereceğiz

15 Mayıs 2023, Pazartesi 17:00
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, “Tabanımızla görüşmeler yapacağım. İmza veren arkadaşlarımızın temsilcileriyle ve kanaat önderleriyle toplantı yapacağım. Ve buna göre de bir netice belirleyeceğiz. Bu neticenin durumuna göre de yol haritamızı ortaya çıkaracağız, ondan sonra da önümüzdeki 14 günlük süre içerisinde biz de üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Oğan, “Türk siyasetinin krize girmesine müsaade etmeyeceğiz ve en kısa sürede en doğru kararı vereceğiz” diyerek olası ikinci tur için iki tarafa açık kapı bıraktı. Oğan, Almanya merkezli Der Spiegel dergisine verdiği röportaj hakkında ise “Mülakat doğru ancak size verdiğim röportajda Türk basınına dediğimiz genel şartlardan farklı bir şey demedik. Bunu nereden uydurdunuz?” diye sordu. Der Spiegel muhabiri, söz konusu röportajda Oğan’ın “Kılıçdaroğlu’nu ancak HDP siyasi sistemden dışlanırsa destekleyeceğim” sözlerini sarf ettiğini öne sürmüştü.

Haber Merkezi

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