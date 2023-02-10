Tablo çok vahim

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep Nurdağı’nda açıklamalarda bulundu.

“Tablo gerçekten çok çok hazin. Bu işin toparlanması uzun sürecek, öyle görünüyor. Türkiye’nin bu travmayı atlatması, Türkiye’nin bu enkazı kaldırması, Türkiye’nin bütün bu insanların gönüllerinde açılan yaraları tamir etmesi çok uzun sürecek. Buradan önce İslahiye’de idik. Orada da durum aynı. Binaların büyük bölümü yıkılmış, toplamına baktığımızda yüzde 90’ı, 95’i artık kullanılamayacak durumda. Ne olup ne bittiğine ilişkin elde maalesef bilgi de yok. Ulaşılamayan köyler var. Özellikle dağ köylerinde, kar kışın altında bu köyler. Ülkemiz çok büyük bir sınav veriyor, millet olarak çok büyük bir sınav veriyoruz. Omuz omuza verince, kol kola verince bu sorunları da aşacağız" dedi.