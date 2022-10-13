Tahıl koridoru zengin ülkelere açıldı

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tahıl koridoruyla taşınan buğdayın, iddia edildiği gibi az gelişmiş ülkelere değil zengin ülkelere gittiğini söyledi.

Sarıbal, taşınan 7 milyon ton bitkisel ürünün 1 milyon milyonunun da Türkiye’ye geldiğini belirtti. 22 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşmasıyla bugüne kadar 7 milyon tona yakın tarım ürününün taşındığını söyleyen CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Sarıbal, taşınan ürünlerin yaklaşık 1 milyon tonunun Türkiye’de kaldığını ifade etti. Sarıbal, taşınan tarımsal ürünlerin %63’ünün Avrupa, %23’ünün Asya ve %13’nün de Afrika ülkelerine gönderildiğini söyledi. Ankara - Ahmet Terzi

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