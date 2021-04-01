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2 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

'Talimat üzerine bunlar derhal toplandılar'

01 Nisan 2021, Perşembe 19:30
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesine dair oylamaya ilişkin "Bunlar yeniden görüşülmesine karar verdiler ve Meclis'i sabote ettiler" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesine dair oylamanın yenilenmesine yönelik Başkanlık Tezkeresinin kabulüne ilişkin, Twitter'dan yayımladığı video mesajında, dün akşam TBMM'de kanun teklifinin görüşüldüğünü ve reddedildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Normalde bir yıl süreyle aynı kanun teklifinin görüşülmemesi lazım ama saraydan talimat geldi. Talimat üzerine bunlar derhal toplandılar, yeniden görüşülmesine karar verdiler ve Meclis'i sabote ettiler. Bir zorbanın talebi, TBMM'nin iradesine gölge düşürdü. Bunu reddediyoruz, reddedeceğiz. Önümüzdeki süreçte sandık gelecek ve biz bunlara dersini vereceğiz. Demokratik yollarla dersini vereceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi, hakkı, hukuku ve adaleti getireceğiz. Hiç endişelenmeyin. Birlik olacağız, beraber olacağız, TBMM'de birisinin milletvekilleri değil, halkın milletvekilleri olacak. Bunu yapacağız."

AA

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