Talimatla adaleti yok ediyorsunuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Siz adalet dağıtan kişiyi eğer yönlendiriyorsanız, ‘Vicdanî kanaatine göre karar vermesin de benim talimatıma göre karar versin’ diyorsanız adaleti yok ediyorsunuz demektir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaletin olmadığı yerde hukuk ve insan haklarının olmayacağını söyledi. Yüce yaradanın kainatı bile adalet üzerine inşa ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siz adalet dağıtan kişiyi eğer yönlendiriyorsanız, ‘Vicdani kanaatine göre karar vermesin de benim talimatıma göre karar versin.’ diyorsanız adaleti yok ediyorsunuz demektir. Şimdi önlerinde büyük bir engel var. Nedir engel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu. ‘Nasıl bütün yetkileri elinden alırız, bütün çaba bunun üzerine kuruluyor. Hakimlere sesleniyorum; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda görevli olanlara sesleniyorum; Size söylenmeyen bir sözü ‘Kimin talimatıyla söylendi?’ diye üstlendiniz. Ben sizin meşrebinizi, adaletsizliğinizi de gayet iyi biliyorum. Aynı zarfın içine 4 oy pusulası koyacaksın. Efendim biri doğru değil 3’ü doğru. Nereden biliyorsun? Onlara dedim ki; ‘Bunu yapanlar hakim değil çetedir.’ Kanuna aykırı iş yapmak için bir araya gelenlere ‘çete’ denir. Şimdi bir bakanla ilgili bir sözü, ‘Bana söylendi.’ diye alıyorsun üstüne. Başka bir şey daha yapıyorlar. Hakimi değiştiriyorlar. Ceza verecekleri hakim gelsin, kararı o versin diyorlar. Buradan o hakime de sesleniyorum. Yargı için yüz karası olmak istiyorsan, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar vereceksin, sarayın talimatına göre değil. Kaldı ki bu konuda uzman raporu var. O da verildi. Ama o hakimi değiştirdiler. Başka bir hakim gelecek oraya. Niçin? Ceza verecek.”

“Adalet de liyakat da soylu bir kavramdır. Bunlar birbirini tamamlarlar. Liyakatin olduğu yerde torpil olmaz, işi ehline teslim edersiniz. İşi ehline teslim etmaezseniz devlette çürüme başlar. Devleti çürütmeyeceksiniz. Devlet ayrıdır, bakidir. Devlet bizim devletimizdir. Devletin sağı, solu yoktur.” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, devletin 85 milyon insana hizmet etmek zorunda olduğunu belirtti.

“Bu ülkeyi barıştırmak istiyorum”

Elazığ’da gençliğinin geçtiğini anlatan Kılıçdaroğlu, Elazığlılarla kucaklaşmak için geldiğini söyledi.

“Bize oy vermeyebilirler ama biz beraberiz, birlikteyiz aynı coğrafyadayız, huzur içinde yaşamak, kucaklaşmak istiyoruz. Geçmişin alışkanlıklarını bir tarafa bırakıp, geleceğe güvenle bakmak istiyoruz. Kimlik üzerinden siyasete öteden beri karşıyım. Hiç kimsenin kimliği siyaset konusu olmamalı. Herkesin kimliği kendi şerefidir ve benim başımın üstünde yeri vardır.” diyen Kılıçdaroğlu, herkesin inancına saygılı olduğunu belirtti.