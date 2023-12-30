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31 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Tarihi sorumluluğunuzun gereğini yapın

30 Aralık 2023, Cumartesi 21:15
Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Salih Uzun, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın serbest bırakılmasına ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulundu.

Uzun, “Basına yansıyan beyanatlarınızda özetle, ‘Konu yargının konusu. Biz yapacağımızı yaptık, onun vekil olduğunu ilan ettik. Yemin için kürsüye çağırdık. Komisyona seçtik. Özlük haklarını başlattık’ dediniz. Sayın Başkanım, işte asıl o zaman sorun bizim sorunumuz, yani parlamentonun sorunu haline geliyor. Mademki Can Atalay milletvekili, nasıl oluyor da parlamentonun kendisi hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasına yahut vekilliğinin düşürülmesine dair hiçbir kararı yahut tasarrufu olmadan başka bir erk tarafından tutuluyor. Tarihin bu döneminde TBMM Başkanı olmanız hasebiyle parlamentonun hukukunu savunma, dolayısıyla milli iradenin tam olarak parlamentoya yansımasının sağlanması mükellefiyeti sizin omuzlarınızda bulunmaktadır. Devlet krizi olarak tanımlanan yani olağan olmayan durumlarda erklerin başkanları nasıl davranması gerekiyorsa sizin de o şekilde olağan olmayan tutum, tavır ve inisiyatif almanız gerektiğine inanıyor ve sizi tarihi sorumluluğunuzun gereğini yapmaya bir kez daha davet ediyorum” dedi.

Ankara - Anka

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