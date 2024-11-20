“Tarım millî güvenlik kadar önemlidir, stratejiktir”

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Gürer, “Tarım, siyaset üstüdür; partisi olmaz. Milli güvenlik kadar önemlidir, stratejiktir” dedi.

Kırıkkale Balışeyh ilçesinde çiftçilerle yaptığı konuşmasında, üretimin tüm süreçlerinde yaşanan plansızlığını eleştiren Gürer, “Toprağa atılacak gübre, üretilecek ürüne verilecek tarım ilacı, oradan çıkacak ürünün ne kadar olacağı, bunun kaç liraya satılacağı ve sizin cebinize ne gireceği önceden belirlenmeden sorunlarımızın bitme şansı yok” diye konuştu. Plansızlığın ve kooperatifleşme de yaşanan sorunların israfı beraberinde getirdiğini ifade eden Gürer, “Üretim öncesi, üretim süreci ve üretim sonrası tarımda planlama olmadan bu sorunları aşamayız. Çünkü tarımda bir de kooperatifçilik olmadığı için, israfın da yoğun olduğu bir süreçte ürettiğimiz ürün tarlada kalıyor” şeklinde konuştu. Ankara - Adnan Solmaz

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