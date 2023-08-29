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29 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Tarım ve Orman Bakanlıkları ayrılmalı

29 Ağustos 2023, Salı 00:35
İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Çanakkale’de yaşanan orman yangınları sebebiyle bölgeye düzenlediği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlıkları birbirinden ayrılmalıdır” dedi.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Çanakkale’de yaşanan orman yangınları nedeniyle bölgeye düzenlediği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, iktidarın ormancılık politikalarını eleştirerek, “Tarım ve Orman Bakanlıkları birbirinden ayrılmalıdır” dedi.  Ormancılıkla ilgili yapısal sorunlar ortadan kaldırılmadıkça, yangın felaketlerini böylesine tahrip edici şekilde yaşamaya devam edileceğini söyleyen Altıntaş, bu konuda yapılması gerekenleri sıraladı. Altıntaş, “Birincisi; öncelikle Tarım ve Orman bakanlıkları ayrılmalı, her ikisinde görev yapan uzman sayıları arttırılmalıdır. Tarım ve ormancılık, birbirinden farklı iki sektördür. Tarım, bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerini kapsarken, ormancılık ise ormanların korunması, yönetimi ve geliştirilmesi ile ilgilidir. Bu iki sektör, farklı uzmanlık alanları, yasal çerçeveler ve politika araçları gerektirmektedir” dedi. 

KIZILÇAM  YERİNE MEŞE AĞACI TERCİH EDİLMELİ

 İkinci olarak, ağaçlandırma politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Altıntaş, “Türkiye’de yapılan ağaçlandırma çalışmalarında, genellikle kızılçam türleri kullanılmaktadır. Kızılçam, Türkiye’de en yaygın olarak görülen ağaç türlerinden biridir ve yangına dayanıklı değildir. Ayrıca yangından sonra kendisini yenileme hızı düşüktür. Oysa meşe, yangından sonra hızlı bir şekilde kendini yenileyebilir” dedi.

ORMANLARDA KEÇİ VARLIĞI ENGELLENMEMELİ 

Altıntaş şunları söyledi: Makilerin bozuk orman olarak kabul edilerek tahrip edilmesi, orman varlığımızı arttırmak şöyle dursun, ekolojik dengeye ve bitki florasına da zarar vermektedir. Ayrıca ormanlık alanları hayvanlara kapatmak, ormancılığa ve hayvan varlığımıza zarar vermektedir. Uzmanlara göre hayvanlar ormanlara zarar vermenin aksine, orman yangınlarının yayılmasına neden olan organik maddelerin azaltılmasına katkı sağlayarak orman yangınlarıyla mücadeleyi güçlendirmektedir. Fransa gibi bazı ülkeler, keçi ve diğer küçükbaş hayvanlar başta olmak üzere, ormanlardaki canlı varlığını ülkemizdeki uygulamanın tam aksine, teşvik etmektedir.” Altıntaş, ayrıca, 2022 yılında Türkiye’de yaşanan orman yangınları, iktidarın ormancılık politikalarının yetersizliğini gözler önüne serdiğini de ifade etti.

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