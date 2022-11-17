Tarlalar naylon atık duvarlarına dönüştü

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülkemizin geçen yıl 685 bin ton plastik atık ithal etiğini açıkladı.

Bakan Kurum, tehlikesiz atık ithalat işlemlerinin Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan, “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği”ne göre yürütüldüğünü belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında da bu konuda uyarılarda bulunduğunu anlatan Gürer, “Örtü altı üretimden sonra tarlalarda kalan naylon ve plastik poşetler çevreye dağılıyor ve ciddi bir atık oluşturarak çevre kirliliğine neden oluyor. Bu tarlalar genelde kira usulüyle işlendiği için üretim tamamlandığında çiftçi naylonu tarlada bırakıp gidiyor ve bu poşet ve naylonlar yol kenarlarındaki elektrik direklerine varıncaya kadar dağılıyor” dedi. Gürer, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tarlasındaki atığı toplayıp atık merkezlerin getiren çiftçiye bir ödeme yapmalı, böylece atıkların toplanmasının yolunu açar. Aksi takdirde tarlalar, bu atıklar yüzünden üretim yapılamaz hale gelebilir” ikazında bulundu.

Ankara - Recep Gören