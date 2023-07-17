Tasarruf vatandaşa, israf devlete

DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen, “Vatandaş temizlik maddelerinden tasarruf ediyorsa bürokrasi de lüks araç saltanatında, uzun konvoylarda, harcırahlarda eksiltmeyi veya son vermeyi düşünmekte midir?” diye sordu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, vergiler artırılırken devletin tasarrufa gitmemesini 6 Şubat depremlerinden sonra yapılan ihaleleri gündeme getirerek hükümete sordu. Seçimden sonra vergilerin arttırılmasıyla ilgili konuşan Ekmen, “Bebek bezinden araçların ikinci kez vergilendirilmesine kadar sıradan insanların birçoğunun etkileneceği bir vergi düzenlemesi bütçe açığını kapatmaya yetecek midir, devlet tasarruf bağlamında birtakım düzenlemeleri düşünmekte midir?” dedi. Ekmen, devletin tasarruf etmesine dikkat çekerek deprem bölgesindeki ihalelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği yaklaşık maliyetin 3 ila 5 misli fiyatına verildiğini söyledi.

Devlette tasarruf düşünülüyor mu?

Ekmen, “Mesela başta TOKİ’nin deprem bölgesinde yaptığı ihaleler olmak üzere devletimiz bu yeni dönemde davetiyeli işlere son vermeyi düşünmekte midir? TOKİ deprem konutlarının yaklaşık maliyet civarına çekilmesi düşünülmekte midir? Yine bu bağlamda bürokraside hangi tasarruf tedbirleri alınması düşünülmektedir?” diye konuştu. Ekmen ayrıca “Vatandaş temizlik maddelerinden tasarruf ediyorsa bürokrasi de lüks araç saltanatında, uzun konvoylarda, harcırahlarda eksiltmeyi veya son vermeyi düşünmekte midir?” dedi.

İstanbul - Musa Aydın