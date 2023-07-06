TBMM’de yeni grup

Gelecek Partisi ve Saadet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) grup kurma konusunda uzun süredir görüşmeler yürütüyordu.

Görüşmeler sonunda uzlaşma sağlandı. Buna göre, Meclis’te Saadet Partisi çatısı altında Meclis grubu kurulacak. Gelecek Partisi Genel Merkez binasında bir araya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, grup kurma kararını düzenledikleri ortak basın toplantısı kamuoyuna açıkladı. Haber Merkezi

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