Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Meclis Genel kurulunda “okullara ücretsiz bir öğün yemek” konusunda yaptığı konuşmada, “Okullarımızda ücretsiz 1 öğün yemek uygulaması artık zorunlu hâle gelmiştir. Çocukların kursağından değil, tefecilere ödediğiniz faizden kısın diyorum” dedi.

Türkiye’de çocukların en az yüzde 42’sinin ciddi maddi yoksun durumunda olduğunu söyleyen Karaduman, “Artan hayat pahalılığıyla sağlıklı ve dengeli beslenmek için gıdaya erişim, kılık kıyafet, eğitim araç ve gereçlerine ulaşım birçok çocuğumuz ve aileleri için neredeyse imkânsız hâle gelmiştir” ifadelerini kullandı. Karaduman, “Ülke kaynakları her yıl milyarlarca lira faize yani tefecilere aktarılırken çocuklarımız okullarda âdeta baygınlık geçirmektedir. Tefecilere, yandaş müteahhitlere günde 3 öğün bu milletin vergileri aktarılırken okullarda çocuklarımıza 1 öğün dahi çok görülmektedir. Okullarımızda ücretsiz 1 öğün yemek uygulaması artık zorunlu hâle gelmiştir” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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