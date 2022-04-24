Tek adam rejimi sandıkla gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan 23 Nisan Özel Oturumu’nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Gelecek yıl bu sıralarda TBMM’nin açılışının 103. yılını kutlayacağız. 29 Ekim 2023’te Cumhuriyetin ikinci yüzyılına ikinci adımı atmış olacağız. İnanıyorum ki gelecek yılki kutlamalarımız Cumhuriyet’imizin demokrasi ile taçlandırılacağı bir sürecin yarattığı atmosfer içinde gerçekleştirilecek. Tek adam rejimini dünyaya örnek olacak şekilde demokrasinin sınırları içinde ve sandık yoluyla ortadan kaldıracağız. 100 yıl öncesinden aldığımız ilhamla güçlendirilen ve tüm vesayetleri reddeden bir parlamenter sistemin çalışmalarına başlamış olacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde ve bu sistemin inşa sürecinde hep birlikte hareket edeceğiz. Bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz” dedi. Ankara - Anka

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