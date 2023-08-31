Tek adam rejiminde sistem tıkandı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 22 yıldır ülkeyi yönelten iktidarın sürekli değişen, tutarsız ekonomik politikalarının bedelini vatandaşın ödediğini söyledi.

Gürer, “Ekonomik sıkıntılar derinleşiyor. Bankaların ibrazında karşılıksız çıkan çek sayısı artıyor, yeni kurulan şirket ve ticari işletme sayısı azalıyor, protesto edilen senet sayısı artıyor ve esnaf kapanıyor. Bu durum, ekonominin işleyişini olumsuz etkiliyor ve işsizliği artırıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğinden beri ülke kan kaybediyor. Tek kişinin yetkili olduğu sistemde Cumhurbaşkanı’nın ekonomide söz sahibi kıldığı Hazine ve Maliye Bakanı ile esasen sistemin tıkandığı açıkça görülmüştür. Anayasada Bakan değil, Cumhurbaşkanı belirleyendir. Ekonomistim diyen Cumhurbaşkanı sonunda faize karşı iken faiz artıran politikaları kabullenmek zorunda kalmıştır. Tek adam rejiminin geldiği süreç ve sonuç sistemin sorunluluğunun göstergesidir” ifadelerini kullandı. İstanbul - Nihat Orhan

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