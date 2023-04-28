Tek adam rejiminden kurtulmak zorundayız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Afyonkarahisar’da konuştu.

Ahmet Terzi - ANKARA

Karamollaoğlu şunları söyledi:

“Doğru zaman doğru adam diyorlar, çok da doğru söylüyorlar. Doğru zamanda doğru adama ihtiyaç var ama bugünkü adama değil. Bu değişmek mecburiyetinde. Bu sistemin kurucusu olan arkadaşlar tek adam rejimini zorla dayattılar, biz bugün bu dayatmanın bedelini ödüyoruz. Buradan kurtulmak mecburiyetindeyiz... Ülkemizi ayağa kaldırmak mecburiyetindeyiz. Yol yapmak, hızlı tren, havaalanları inşa etmek kötü bir şey değil. Ama siz daha geçiminizi sağlamadan saraylar inşa etmeye kalkarsanız bu ülkeye yapılan en büyük kötülük olur, biz buna israf deriz. İnancımıza göre de israf haramdır, itibar kazanmak için yapılan israfı biz meşru sayamayız. Bugün başımıza gelen sıkıntıların esas sebebi işte bu israf, yolsuzluk, bu rüşvet mekanizması bizi perişan ediyor. Bunun üstesinden gelmeden ülkeyi düzeltmek mümkün olmaz.”