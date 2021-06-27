Tek adam rejimiyle yargı reformu olmaz

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Tekrar söylüyoruz; parti devleti, tek adam rejimi olan bu ucube sistemde yargı reformu olmaz!” dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Dördüncü Yargı Paketi Görüşmelerinde konuştu. Bülbül, “AKP iktidarında Anayasal hak ve özgürlüklerin kullanılması engellenerek, ülkemiz tek kişinin verdiği talimatlarıyla yönetiliyor. Tekrar söylüyoruz; parti devleti, tek adam rejimi olan bu ucube sistemde yargı reformu olmaz!” dedi. CHP’li Bülbül konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Yeni bir yargı paketi geldi. Paketlerle adalet sağlanmıyor. Neden ilgi yok? Nedeni şu; Haziran 2021 ORC anketi yayınlandı. Yargıya güveniyor musunuz? diye bir soru sorulmuş. Yüzde 74,9’luk kitle ‘hayır’ demiş. Yani yüzde 25,1 ‘yargıya güveniyorum’ diyor.”

Adaletsizlikler çoğaldı

Bülbül, “Her üç ayda bir adalet raporları hazırlıyorum. Adalet raporlarında hak ihlâllerini tarihe not düşmek amacıyla gerekçeleriyle birlikte yazıyoruz, değerlendiriyoruz. Burada, yani bu sistem değişikliği sebebiyle parti devleti, tek adam rejiminin oluşturduğu toplumsal tahribatının bir raporu olarak ortaya koyuyorum. Bu 4 ay içerisinde İnsan Hakları Eylem Planı açıklandı Mart ayında. Açıklamanın ardından kolluk kuvvetinin şiddeti artmış, keyfi yasaklamalar çoğalmış, iş cinayetleri çoğalmış. 4 ayda en az 131 toplantı ve gösteriye müdahale edilmiş. 6 Bin 320 kişi gözaltına alınmış. 154 tane kadın öldürülmüş arkadaşlar. Bu 4 ay içerisinde 760 bin kişi çalışma koşulları nedeniyle yaşamını kaybetmiş, yani iş cinayeti. 349 habere erişim engeli getirilmiş” şeklinde konuştu.

Böyle hukuk devleti olur mu?

Sulh Ceza Hâkimliği ile ilgili de konuşan ve Sulh Ceza Hâkimliğinin iktidarın sopası olduğunu söyleyerek, eleştiri oklarını Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’a çeviren CHP’li Bülbül, “Kendisini burada göremiyoruz, ama İstanbul Başsavcı Vekiliyken resen mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep ediyor. Kara para akladığı MASAK raporuna yansımış Sezgin Baran Yüksel’in malvarlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep eden Dönemin İstanbul Başsavcı Vekili şimdi Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz suç işlemiştir. Görevinizi yapın, görevden alın diye soru önergesi verdim. İşlem yaptırın diye soru önergesi verdim. Adalet Bakanlığı’ndan ses yok. Şu anda Bakan Yardımcısı olarak görevine devam ediyor. Böyle hukuk, böyle hukuk devleti, böyle adalet olur mu? Orada bir dakika oturmaması lâzım” dedi.

Hesap verilebilirlik yok

Avrupa ceza evlerinde nüfusa oranla en fazla tutuklu ve mahkûmun Türkiye’de olduğunu da anlatan CHP’li Bülbül, Mayıs ayı itibariyle 38 bin 34 kişinin tutuklu olduğunu vurgulayarak, “Artık Türkiye’de tutuklu yargılanmak istisna değil esas haline geldi” dedi. Bülbül konuşmasının devamında, “Kısacası paketle yargı reformu olmaz arkadaşlar. Sistemde bir sıkıntı var. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet denen sistem ucube bir sistem. Denge ve denetleme yok. Hesap verilebilirlik yok. Nitelikli yasama dahi yapamıyoruz” ifadelerini kullandı.