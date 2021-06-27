"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Tek adam rejimiyle yargı reformu olmaz

27 Haziran 2021, Pazar 17:00
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Tekrar söylüyoruz; parti devleti, tek adam rejimi olan bu ucube sistemde yargı reformu olmaz!” dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Dördüncü Yargı Paketi Görüşmelerinde konuştu. Bülbül, “AKP iktidarında Anayasal hak ve özgürlüklerin kullanılması engellenerek, ülkemiz tek kişinin verdiği talimatlarıyla yönetiliyor. Tekrar söylüyoruz; parti devleti, tek adam rejimi olan bu ucube sistemde yargı reformu olmaz!” dedi. CHP’li Bülbül konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Yeni bir yargı paketi geldi. Paketlerle adalet sağlanmıyor. Neden ilgi yok? Nedeni şu; Haziran 2021 ORC anketi yayınlandı. Yargıya güveniyor musunuz? diye bir soru sorulmuş. Yüzde 74,9’luk kitle ‘hayır’ demiş. Yani yüzde 25,1 ‘yargıya güveniyorum’ diyor.”

Adaletsizlikler çoğaldı

Bülbül, “Her üç ayda bir adalet raporları hazırlıyorum. Adalet raporlarında hak ihlâllerini tarihe not düşmek amacıyla gerekçeleriyle birlikte yazıyoruz, değerlendiriyoruz. Burada, yani bu sistem değişikliği sebebiyle parti devleti, tek adam rejiminin oluşturduğu toplumsal tahribatının bir raporu olarak ortaya koyuyorum. Bu 4 ay içerisinde İnsan Hakları Eylem Planı açıklandı Mart ayında. Açıklamanın ardından kolluk kuvvetinin şiddeti artmış, keyfi yasaklamalar çoğalmış, iş cinayetleri çoğalmış. 4 ayda en az 131 toplantı ve gösteriye müdahale edilmiş. 6 Bin 320 kişi gözaltına alınmış. 154 tane kadın öldürülmüş arkadaşlar. Bu 4 ay içerisinde 760 bin kişi çalışma koşulları nedeniyle yaşamını kaybetmiş, yani iş cinayeti. 349 habere erişim engeli getirilmiş” şeklinde konuştu.

Böyle hukuk devleti olur mu?

Sulh Ceza Hâkimliği ile ilgili de konuşan ve Sulh Ceza Hâkimliğinin iktidarın sopası olduğunu söyleyerek, eleştiri oklarını Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’a çeviren CHP’li Bülbül, “Kendisini burada göremiyoruz, ama İstanbul Başsavcı Vekiliyken resen mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep ediyor. Kara para akladığı MASAK raporuna yansımış Sezgin Baran Yüksel’in malvarlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep eden Dönemin İstanbul Başsavcı Vekili şimdi Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz suç işlemiştir. Görevinizi yapın, görevden alın diye soru önergesi verdim. İşlem yaptırın diye soru önergesi verdim. Adalet Bakanlığı’ndan ses yok. Şu anda Bakan Yardımcısı olarak görevine devam ediyor. Böyle hukuk, böyle hukuk devleti, böyle adalet olur mu? Orada bir dakika oturmaması lâzım” dedi.

Hesap verilebilirlik yok

Avrupa ceza evlerinde nüfusa oranla en fazla tutuklu ve mahkûmun Türkiye’de olduğunu da anlatan CHP’li Bülbül, Mayıs ayı itibariyle 38 bin 34 kişinin tutuklu olduğunu vurgulayarak, “Artık Türkiye’de tutuklu yargılanmak istisna değil esas haline geldi” dedi. Bülbül konuşmasının devamında, “Kısacası paketle yargı reformu olmaz arkadaşlar. Sistemde bir sıkıntı var. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet denen sistem ucube bir sistem. Denge ve denetleme yok. Hesap verilebilirlik yok. Nitelikli yasama dahi yapamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 82
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuk işlemezse çete virüsü yayılır

    OHAL Komisyonu lağvedilsin

    Müsilajın çözümü kirletmemek

    Portekiz'i eleyen Belçika, İtalya'nın rakibi oldu

    İnsanlığa çağrı: İdamları durdurun

    Depremde 5 milyon insanın can güvenliği yok

    Bakanlıktan kademeli normalleşme genelgesi

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

    25 liralık iş için100 lira mı ödendi?

    Kayyumla olmaz, seçim yapılmalı

    İstanbul, kanal istemiyor

    Açıkladığı rakam kafaları karıştırdı

    Tek adam rejimiyle yargı reformu olmaz

    İngiltere'de bir otobüs durağında askeri ''gizli belgeler'' bulundu

    İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'in avlusuna girdiler!

    Marmaris'teki orman yangınından acı haber

    Alan Yeterlilik Testleri sona erdi

    Trump: Meclisi, Senatoyu ve Amerika'yı geri alacağız

    TBMM'de gündem 4. Yargı Paketi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Gidişat nereye?
    Genel

    Hukuk işlemezse çete virüsü yayılır
    Şükrü BULUT

    Lgbt’den bahsetmek ayıp mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Herkesi memnun edemezsiniz
    Yeni Asya'dan Size

    Barla toplantısı
    Süleyman KÖSMENE

    “Ölüme karşı nur-u Kur’ân ile cidaldeyiz!”
    Mehmet KARA

    Yeni “ittifak”a zorlama taktiği
    İlimdar Kaya

    Siyaset ve devlet adamı Süleyman Demirel
    E. Ömer Ziya

    Dört durum, dört hal

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.