Tek adam sisteminde adalet olamaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

16 Nisan 2017 referandumunun üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlatan Akşener şunları söyledi: “Ülkemizde adaletin, yok oluşunun yıl dönümüydü. Ülkemizde hakkın, yok sayışılışının yıl dönümüydü… 16 Nisan 2017’de ülkemizi ucube bir sisteme hapseden, hukuksuzluğun yıl dönümüydü” dedi. Akşener, yürütme erkinin, yasamayı ve yargıyı tahakküm altına aldığı siyasi gücün tek bir merkezde toplandığı bu sistemde; adil bir devlet anlayışından da bahsedilemeyeceğini de söyledi. Akşener, enflasyonun 20 yılın zirvesini gördüğünü belirterek, “Faiz sebep, enflasyon sonuç’ teorisi, elinde patladı” ifadelerini kullandı. Ankara - Fatih Karagöz

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