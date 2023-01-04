Tek adama diz çöktürdünüz

İYİ Parti Lideri Akşener, “EYT müjdesi verenler; hakkınızı teslim etmek için adım atmadılar. Buna mecbur kaldılar! Siz, tek adama ve ucube sistemine, diz çöktürdünüz! “ dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener EYT meselesi ile ilgili, “Size EYT müjdesi verenler; hakkınızı teslim etmek için adım atmadılar. Buna mecbur kaldılar! Çünkü siz, onları mecbur bıraktınız! Siz, tek adama ve ucube sistemine, diz çöktürdünüz! İnadını kırdınız! Söylediklerini yedirdiniz! Sandık korkusu, işte böyledir! Koltuk elden gidiyor kaygısı, işte böyledir! Millet iradesinin yenilmez gücü, işte böyledir! Seçmenin yeniden velinimet olması, işte böyledir! Ayrıca hakkaniyet gereği; 1999 yılı öncesi sisteme girmiş olan, potansiyel EYT’lilerin de, bu düzenlemenin, kapsamı içine alınmasını sağlayacağız!” dedi.

Emin olun, çok az kaldı

Enflasyonu düşürmek için; ekonomide güveni, istikrarı ve öngörülebilirliği sağlamak, akıl ve bilim dışı politikalara, bir an önce, son vermek gerektiğini de söyleyen Akşener, “Çünkü, enflasyonu düşürmek için; kurumları ayağa kaldırmak, kurumsal aklı ve hafızayı devreye sokmak, Merkez Bankası ve TÜİK başta olmak üzere, kurumlara bağımsızlıklarını, yeniden iade etmek gerekir. Çünkü enflasyonu düşürmek için; serbest piyasa kurallarını, hiçe sayan uygulamalara, derhâl son vermek, para ve maliye politikalarını, uyumlu hâle getirmek gerekir” diye konuştu. 2023 yılıyla birlikte Türkiye’nin bir elinde demokrasinin, diğer elinde de, kalkınmanın meşalesini tutacağını söyleyen Akşener, “2023 yılıyla birlikte Türkiye; huzurla, umutla ve bereketle dolacak! Emin olun, çok az kaldı” ifadelerini kullandı.

Konuşan bir Türkiye olacak

Akşener şunları söyledi: “Türkiye’de, milletimiz; dilediği gibi konuşamıyorsa; dilediği gibi yaşayamıyorsa; dilediği gibi eğlenemiyorsa; Hatta, iradesine bile, el uzatılıyorsa; Yani hürriyet, yerini istibdata bırakıyorsa; Biz, her zaman dimdik duracak; ‘kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!’ diyeceğiz. Güçlendirmiş Parlamenter Sistem’le birlikte Türkiye’nin bir mont parası için, kredi çekmeyenlerin ülkesi olacak! Dışarıda bir akşam yemeği yemek için, bin defa düşünmeyenlerin ülkesi olacak!.. Adil bir düzeni, Tam ve kamil bir demokrasiyi, ve hukukun üstünlüğünü tesis etmiş, konuşan bir Türkiye olacak!”

ANKARA - RECEP GÖREN