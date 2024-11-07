Tek çıkış yolu demokrasi ve hukuk

Türkiye’de her alana sirayet eden hukuksuz ve keyfi uygulamaları aşmanın tek yolunun daha fazla demokrasi ve hukuk devletine dönüş olduğu belirtiliyor.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti. Demokrat Parti Genel Merkezinde yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan Uysal, “Türkiye’de bir ‘operasyonlar dönemi’ başlamıştır! Bir yanda Bebek Katili Öcalan’ı Meclis’te konuşturmayı teklif edip diğer yanda hukuk ve terörle mücadele ambalajlı, siyaseti dizayn etme operasyonu ile karşı karşıyayız. Son bir kaç gündür yaşadığımız hukuksuzluklar gösteriyor ki hedeflerine Türkiye’yi daha da içe kapatarak demokrasi ve hukuku yok ederek gitme niyetindeler. Ve elbette görünen o ki bu henüz bir başlangıç. Bu hukuksuzluklara karşı her zaman olduğu gibi doğrunun, demokrasinin ve adaletin tarafında olacağız” diye konuştu. “İstiyorlar ki müsaade ettikleri kadar demokrasiye, hukuka razı olalım” diyen Uysal, “Ama bilin; Razı olmayacağız!” ifadelerini kullandı. Mehmet Kara - ANKARA

Okunma Sayısı: 289

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.