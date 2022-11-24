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25 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Tek çözüm hür düşünce, demokrasi ve adalet

24 Kasım 2022, Perşembe 20:54
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, öğretmenlerin sorunlarını dile getirerek, “Hür düşüncenin, demokrasinin gelişmesi tüm bu sorunlar için tek çözümdür” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Keyfi bir iktidarın keyfince düzenlemeleri ile, her bir bakan değişiminde sistem değiştiren anlayış ile, mesleklerinin saygınlığını bitiren bir idare ile, kendilerini ikinci bir işte çalışmaya muhtaç eden beceriksizlik ile, kendisini ‘aday’, ‘sözleşmeli’ ve son olarak da ‘Meslek Kanunu’ adı altında ayıran bir garabet ile AKP’nin 20 yıl geçirdiğini söyleyen Uysal, “Her yere dini, dini değerleri istismar edebilecekleri biçimde sokan AKP iktidarının bir tek vicdanında, politika ve eylemlerinde bu değerlerin yeri olmadı. Olsaydı ‘cehaletin feraseti’ne güveneceklerine, “ilmin ve bilimin kabiliyeti”ne güvenirlerdi” dedi

AKP sebep, eğitimde geldiğimiz yer sonuç

AKP iktidarında katma değer üretemeyen, üretmeden tüketen, ithalata dayalı bir ekonomi anlayışı, bilgi ve teknoloji üretiminde günbegün düşen kapasite, doğduğu ülkede gelecek hayali kuramayan bir nesil olduğunu dile getiren Gültekin Uysal şunları söyledi: “Neticesi; bilim için, bilgi için ARGE yapması gereken öğretmenlerin geçinmek için ARGE yaptığı bir düzen! Neticesi; geçmişte aşk ile özdeşleşen bir mesleği karın tokluğuna ifa eden, ertesi gün nasıl doyacağı, zaten bir lokma olan ve enflasyona karşı gün gün eriyen maaşını nasıl yetireceği kaygısı ile yaşayan, mutsuz, umutsuz öğretmenler. Bir AKP deyişiyle söyleyelim; AKP sebeptir, eğitimde geldiğimiz yer, öğretmenlerin sorunları, beyin göçü ise sonuç!” 

Eğitim bir beka meselesidir

Açıklamasına “Hür düşüncenin, demokrasinin gelişmesi tüm bu sorunlar için tek çözümdür” diyen devam eden Uysal, “Sadece gelişmiş bir ekonomi için değil, katma değer ve bilgi üreten, refah üretip ihraç eden bir ülke için de demokrasi ve adalet en temel girdidir. Bu amaçla bizim anlayışımızda eğitim, eğitimde fırsat eşitliği ve elbette öğretmenlerin refah seviyelerinin artması gerçek bir bekâ meselesidir. Bu duygularla ve tespitlerle; öğretmenlerimizin siyasi çekişmelere ve kadrolaşma kaygısına konu edilmedikleri, gelecek kaygılarından ve maddi imkansızlıklarından uzak, mesleki saygınlıklarına yeniden kavuştukları, üretebildikleri ve “üreten çocuklar” yetiştirebildikleri yarınlara kavuşmasını temenni ediyorum” dedi.

ANKARA - FATİH KARAGÖZ

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