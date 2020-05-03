Tek istikrar hürriyet ihlâllerinde

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü sebebiyle açıklama yaptı.

85 gazeteci ve medya çalışanının cezaevinde olduğunu hatırlatan Sertel, yazdıkları dolayısıyla gazetecilerin tutuklandığı, iktidarı eleştiriyor diye gazete ve televizyonların ceza üstüne ceza yediği, objektif haberciliğin erişim engeline takıldığı bir ülkede basın ve ifade hürriyetinden söz edilemeyeceğini söyledi. Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün “istikrarlı” olarak her yıl gerilediğini ifade eden Sertel, “18 yıldır ülkeye istikrar ve huzuru getireceğini iddia eden AKP hükümetinin istikrarlı olduğu alanlar; insan hak ve özgürlüklerine müdahaleler, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik engeller, kişiler değişse de sayıları değişmeyen tutuklu gazetecilerdir. Eleştiriyi hakaret, gazetecileri tutuklamayı marifet sayan AKP iktidarı sayesinde bu 3 Mayıs’ta da utanıyoruz” dedi.