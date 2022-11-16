Tek seçenek ortak aday

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, KARAR TV canlı yayınına katıldı.

6’lı masanın son toplantısıyla ilgili soruları cevaplandıran Uysal, seçim takvimi işlerken en kritik başlıkta geri dönüş olmayacağına ilişkin net bir tavır bulunduğunu belirterek, “Masanın önceliği ortak irade ve ortak program oluşturmak’” diye konuştu. Uysal, masaya ilişkin iktidar kanadından yoğun bir aleyhte propaganda yürütüldüğünü söyleyerek “CHP yanlış bir tutum içinde değil. Bilakis Kılıçdaroğlu, Menderes’in idamının yıl dönümünde anıt mezara çelenk bıraktı. Bu önemli” dedi. Altılı masanın, terör saldırıları için kınamanın ötesinde ne yapacağı yönündeki soruyu da cevaplandıran Uysal, “Çok uzun süredir ifade ettiğim bir şey var. Toplumsal iklimi değiştirmeye yönelik hamleler olabilir. Bu iklimi zehirletmemek lazım” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Fatih Karagöz

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