Teklif, 'Millet İttifakı'nı güçlendirir

Siyaset Bilimci ve İnsan Hakları Savunucusu Fatma Bostan Ünsal, “CHP, başörtüsü serbestliğini yasal düzenleme ile neden teminat altına almak istedi?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Euronews’te yazan Ünsal, “Başörtüsü ile ilgili yasal düzenlemelere tepkiler esasen çok çeşitlilik arz etmektedir. Ben AK Parti lideri ve yakın çevresinin tutumundan bahsettim daha çok, ama eski bir AK Partili olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, yine Ak Parti’de çok önemli görevler yapmış olan Bülent Arınç’ın, Millet İttifakını oluşturan Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi’nin bu öneriyi desteklediğini söyleyebiliriz. İyi Parti hariç bu konuda Kılıçdaroğlu’na verilen çok açık desteğin Millet ittifakı’nın üyelerini birbirine daha yakınlaştıracağı düşünülebilir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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