Tektipçi sloganlara ihtiyaç yok

Danıştay İdarî Dâvâ Daireleri Kurulu, ilköğretim okullarında ‘Öğrenci Andı’nın okunması yönündeki Danıştay 8. Daire kararını kaldırdı.

Karara ilişkin devam eden tartışmalara Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda “Milletimizin ortak vicdanı ve sözü olarak İstiklâl Marşı varken tek parti döneminin tektipleştirici sloganlarına ihtiyaç yoktur” dedi.

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