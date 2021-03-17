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18 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Tektipçi sloganlara ihtiyaç yok

17 Mart 2021, Çarşamba 17:00
Danıştay İdarî Dâvâ Daireleri Kurulu, ilköğretim okullarında ‘Öğrenci Andı’nın okunması yönündeki Danıştay 8. Daire kararını kaldırdı.

Karara ilişkin devam eden tartışmalara Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda “Milletimizin ortak vicdanı ve sözü olarak İstiklâl Marşı varken tek parti döneminin tektipleştirici sloganlarına ihtiyaç yoktur” dedi.

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