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4 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Temel haklar referandum konusu olmaz

03 Kasım 2022, Perşembe 17:00
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, temel hakların referandum ve anayasa konusu olmaması gerektiğini, birden çok maddeli bir anayasa değişikliğinin, seçime 7 ay kalmışken yapılmasının doğru olmadığını düşündüklerini söyledi.

Anayasa değişikliği teklifi üzerindeki çalışmalarını tamamlayan AKP, TBMM’de; önce MHP’yi daha sonra CHP’yi ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, görüşmenin ardından “Temel hakların referandum konusu, anayasa konusu olmaması gerektiğini söyledik. Sadece bununla sınırlı olmayan bir anayasa değişikliğinin de seçime yedi ay kalmışken parlamentoda yapılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Yeni bir anayasa, yeni parlamentonun işi olmalıdır diye düşünüyoruz. AK Parti’nin ‘çalışmaları birlikte olgunlaştıralım, son şeklini verelim’ önerisinin içinde olmayacağımızı da kendilerine belirttik. Kendileri daha sonra net bir taslak ortaya koyduklarında, o taslağı görerek de bir değerlendirme ayrıca yaparız” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise “Bu konunun Türkiye’nin gündeminden çıkması niyetinde müttefikiz. Usul konusunda farklılıklarımız var. Biz çalışmalarımızı yürüteceğiz. Sonra da teklifimizi Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız. CHP’nin değerli yöneticilerinin kendi aralarında değerlendirmelerini o zaman daha net görme imkânımız olacaktır” diye konuştu. Bu arada, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da “Konusu hak ve özgürlükler olan bir olguda, değişiklikte referandumu doğru bulmayız. Bu konu özelinde demiyorum ama sonuçta insanların nasıl giyeceğine dair bir özgürlüğü, hakkı halka nasıl soralım? Zaten bu vazgeçilemez bir hak” ifadelerini kullandı.

Ankara - anka

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