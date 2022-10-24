Bekir Ağırdır, T24’ün “Cumhuriyet’in 100. yılının eşiğinde Türkiye ve dünya nereye” başlıklı konferansın açılış sunumunda “gençliğin durumu, korkuları, beklentileri, arayışları ve seçimlere ilişkin olasılıklar” konularını ele aldı.

“Tedirgin ve temkinli bir iyimserlik içindeyiz” diyen Ağırdır, “Ülkenin umuda, bir iddiaya ihtiyacı var. Önümüzdeki seçimleri konuşuyorsak, 2023’te sadece bir cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz, bir medeniyet tercihi yapacağız” diye konuştu. Gençlerin umutsuz ve hayalsiz olduğuna dikkat çek Ağırdır, “Seçimi belirleyecek şey bu 21 milyon gencin ne kadarının seçimlere katılacağı. Çünkü iktidardan yana oy kullanabilecek olanlar 3 milyon. Geri kalanı muhalif. Bizim gibi ideolojik bir yerden de bakmıyorlar, çok daha içeriden bir yerde bakıyorlar. Yapılması gereken şey hepimiz için ama şirket yöneterek ama gazetecilik yaparak, hepimiz için, bu gençlerimizin önüne bir umut koymak. Ülkenin umuda ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.